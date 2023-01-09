Futbolseverlerin rüyası gerçek oldu! Ronaldo ile Messi yeniden aynı sahaya çıkacak

Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr ve Al Hilal ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo ile Fransız devinde forma giyen Lionel Messi'nin yeniden karşı karşıya geleceği haberiyle büyük sevinç yaşadı.

Cristiano Ronaldo- Lionel Messi rekabetinin bir daha yaşanmayacağını düşünen futbolseverler, Paris Saint-Germain'in yaptığı resmi açıklamayla büyük sevinç yaşadı.

PSG RESMEN AÇIKLADI

Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde Doha ve Riyad'a seyahat edileceği belirtilirken burada Suudi Arabistan'ın Al-Hilal ve Al-Nassr kulüpleriyle karşı karşıya gelecek.

MESSI İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atması sonrası futbolseverler, Portekizli yıldızın yeniden Lionel Messi ile bir mücadelede karşı karşıya gelecek olmasını büyük sevinçle karşıladı.