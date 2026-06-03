Haberler

Türk futbolseverin favori isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da en beğenilen futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız olarak belirlendi.

Türk futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'nda en beğendikleri futbolcuların Arda Güler ve Kenan Yıldız olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte futbolseverlere en beğendikleri oyuncular soruldu. Vatandaşlar, kadrodaki futbolculardan Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ı desteklediklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu