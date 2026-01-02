Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı

Futbolda "kış transfer dönemi" olarak bilinen ara transfer süreci resmen başladı. Trendyol Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden kulüpler, 2 Ocak itibarıyla yeni oyuncuların lisanslarını çıkararak kadrolarını güçlendirebilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ 2 OCAK'TA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig ve alt liglerde sezon heyecanı sürerken, takımların kaderini doğrudan etkileyebilecek ara transfer dönemi resmen açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim doğrultusunda kulüpler, 2 Ocak itibarıyla ikinci transfer ve tescil dönemine giriş yaptı.

KULÜPLER LİSANS İŞLEMLERİNE BAŞLAYABİLECEK

Ara transferin başlamasıyla birlikte kulüpler, anlaşmaya vardıkları oyuncuların lisans işlemlerini gerçekleştirerek kadrolarına resmen dahil edebilecek. Transfer görüşmeleri ise bu süreçte hız kazanacak.

GÖZLER 6 ŞUBAT'TA

Futbol kamuoyunda "kış transfer dönemi" olarak bilinen ara transfer dönemi yaklaşık bir ay sürecek. Takvime göre transfer ve tescil işlemleri 6 Şubat'ta tamamlanacak.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 12 EYLÜL'DE BİTMİŞTİ

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başlamış, 12 Eylül'de sona ermişti. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrolarında önemli değişiklikler yapma fırsatı bulacak.