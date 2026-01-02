Haberler

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden futbol kulüpleri, 2 Ocak itibarıyla ara transfer dönemine giriş yaptı. Bu dönemde kulüpler, anlaşmaya vardıkları oyuncuların lisans işlemlerini gerçekleştirerek kadrolarını güçlendirebilecek. Kış transfer dönemi olarak da bilinen ara transfer süreci yaklaşık bir ay sürecek ve 6 Şubat'ta tamamlanacak.

Futbolda "kış transfer dönemi" olarak bilinen ara transfer süreci resmen başladı. Trendyol Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden kulüpler, 2 Ocak itibarıyla yeni oyuncuların lisanslarını çıkararak kadrolarını güçlendirebilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ 2 OCAK'TA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig ve alt liglerde sezon heyecanı sürerken, takımların kaderini doğrudan etkileyebilecek ara transfer dönemi resmen açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvim doğrultusunda kulüpler, 2 Ocak itibarıyla ikinci transfer ve tescil dönemine giriş yaptı.

KULÜPLER LİSANS İŞLEMLERİNE BAŞLAYABİLECEK

Ara transferin başlamasıyla birlikte kulüpler, anlaşmaya vardıkları oyuncuların lisans işlemlerini gerçekleştirerek kadrolarına resmen dahil edebilecek. Transfer görüşmeleri ise bu süreçte hız kazanacak.

GÖZLER 6 ŞUBAT'TA

Futbol kamuoyunda "kış transfer dönemi" olarak bilinen ara transfer dönemi yaklaşık bir ay sürecek. Takvime göre transfer ve tescil işlemleri 6 Şubat'ta tamamlanacak.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 12 EYLÜL'DE BİTMİŞTİ

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran'da başlamış, 12 Eylül'de sona ermişti. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrolarında önemli değişiklikler yapma fırsatı bulacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Yılbaşı gecesi büyük felaket! 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış

Yılbaşı gecesi onlarca kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor