Futbolseverlerin Arda Güler'den merakla beklediği kare geldi! Modric ile sonunda yan yana

Real Madrid'e transferi sürecinde Luka Modric ile görüşme gerçekleştiren Arda Güler, eflatun beyazlılarda Hırvat futbolcunun yerine en büyük aday olarak gösteriliyor. Futbolseverler ikilinin buluşmasını oldukça merak ederken, ABD kampına katılmasıyla Modric'in Arda Güler'e mentörlüğü resmen başlamış oldu. İdmanda ikilinin yan yana geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dünya devi ile ABD kampında yeni sezona hazırlanıyor. Takıma katılma sürecinde büyük emeği olan Luka Modric ile sonunda yan yana gelebilen genç yıldızın, Hırvat futbolcu ile sürekli fikir alışverişinde bulunduğu görüldü.

ARDA GÜLER'İN MENTÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Arda Güler, Real Madrid'de Luka Modric'in rolü için en uygun isim konumunda bulunuyor. Genç yıldızın takıma katılma sürecinde de aktif rol alan Hırvat futbolcu, Arda Güler'in mentörlüğünü yapmaya resmen başladı.