Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor

Futbolseverlerin uzun süredir eleştirdiği "kasıtlı zaman geçirme" konusu yeniden gündemde. Maçlarda kaybedilen süreyi azaltmayı hedefleyen IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), bu soruna yönelik yeni kural düzenlemelerini masaya yatırdığı belirtildi.

IFAB'IN HEDEFİ: KAYBEDİLEN SÜREYİ AZALTMAK

Futbolun kural koyucularının, özellikle topun oyun dışında kaldığı anlarda yaşanan gecikmeleri sınırlamak için yeni adımlar üzerinde durduğu aktarıldı. Geçtiğimiz yıl bu doğrultuda bir değişikliğe gidilmiş, kalecinin topu sekiz saniyeden fazla elinde tutması halinde hücum eden takıma köşe vuruşu verilmesi kararlaştırılmıştı.

YENİ GÜNDEM: TAÇ VE KALE VURUŞLARINA GERİ SAYIM

Yeni gündemin merkezinde ise taç atışları ve kale vuruşları var. Haberde, kasıtlı zaman geçirmeye karşı yeni kuralların değerlendirilmesi için futbolun kural koyucularının önümüzdeki hafta bir araya geleceği ifade edildi. Topun oyuna sokulmasında "geri sayım" uygulamasının devreye alınıp alınamayacağı tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

UZUN TAÇLAR VE OYUNUN YAVAŞLAMASI

Zaman geçirme tartışmasının büyümesinde, özellikle uzun taçların yaygınlaşmasının etkili olduğu vurgulanıyor. Taç atışlarının giderek daha can sıkıcı bir unsur haline geldiği, takımların ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcadığı belirtiliyor. Bazı maçlarda iki taç atışının 34 ve 35 saniyede kullanıldığı örnekleri de gündeme geldi.

VAR VE SAKATLIK DURAKLAMALARI DA DOSYADA

VAR incelemeleri ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte oyunun sık sık kesilmesi, "top oyun dışındayken geçen süre" tartışmasını daha da büyütüyor. Bu nedenle IFAB'ın, saatin durdurulması gibi daha radikal bir yaklaşım yerine, oyun tekrar başlatma sürelerini sınırlayan alternatif çözümler üzerinde durduğu aktarılıyor.