Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi maçları o platformda yayınlanabilir

Futbolseverlere müjde! Şampiyonlar Ligi maçları o platformda yayınlanabilir
Güncelleme:
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında, Netflix her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için UEFA'ya teklif verecek.

UEFA, milyonlarca insanın büyük bir merakla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

NETFLIX'TEN ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ

The Times'ta yer alan habere göre; Netflix, her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif sunacak. UEFA, bu düzenlemeyle yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor. UEFA'nın 2027–2033 dönemini kapsayan yeni ihale sürecinde yayın haklarını artık sadece ülke veya bölge bazında değil, aynı zamanda dünya genelinde tek maçlık haklar şeklinde satmayı planladığı belirtildi. Bu model, Netflix ve Amazon gibi dijital platformların birden fazla pazarı kapsayan teklifler sunmasına olanak tanıyacak.

YENİ BİR İZLEYİCİ PROFİLİ OLUŞTURABİLİR

UEFA'nın bu yaklaşımının ardından Türkiye'de futbolseverlerin izleme alışkanlıkları da değişebilir. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunurken, platformun futbol içerikleri sunmaya başlaması yeni bir izleyici kitlesi oluşturabilir. Ancak bu modelin tüm karşılaşmaları değil, yalnızca haftada bir maçı kapsayacağı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
