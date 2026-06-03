Türk futbolseverlerden Dünya Kupası öncesi ay-yıldızlı ekibe destek

Türk futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı verdi.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak ay-yıldızlılara futbolseverlerden destek mesajları geldi. Vatandaşlar, milli takımın Dünya Kupası'nda önemli bir başarı elde edeceğine inandıklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı