Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Arsenal'ı evinde ağırlıyor. İlk maçı Ousmane Dembele'nin golüyle kazanan PSG, sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Turu geçen takım, finalde Inter'in rakibi olacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk mücadelede deplasmanda tek golle mağlup ettiği Arsenal'ı konuk ediyor.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Parc des Princes'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL 31 MAYIS'TA

Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.

Muhtemel 11'ler;

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Trossard

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

chp ambargo ettiğine göre kanalı. izlemezsiniz dimi cahapeliler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Sağolun bilmiyorduk, şimdiye kadar kaçak izlerdik buakşam maç ziyafeti yapcaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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