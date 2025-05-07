Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Arsenal'ı evinde ağırlıyor. İlk maçı Ousmane Dembele'nin golüyle kazanan PSG, sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Turu geçen takım, finalde Inter'in rakibi olacak.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk mücadelede deplasmanda tek golle mağlup ettiği Arsenal'ı konuk ediyor.
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Parc des Princes'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İlk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan PSG avantajını kullanarak sahasında finale yükselmeyi hedefliyor. Arsenal ise deplasmanda turlayarak Münih biletinin sahibi olmayı amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
FİNAL 31 MAYIS'TA
Turu geçen taraf finalde Inter'in rakibi olacak. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak.
Muhtemel 11'ler;
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Trossard