Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak

3. Lig 30. hafta maçında Karşıyaka ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Cumartesi günü Altay Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 15.00'te başlayacak.

KARŞIYAKA GALİBİYET PEŞİNDE, MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Karşılaşma öncesi Bursaspor şampiyonluğunu ilan ederken Karşıyaka ise mutlaka kazanmak zorunda. Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken müjdeli bir haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşma HT Spor tarafından şifresiz yayınlanacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 29 haftada 70 puan toplamayı başaran Bursaspor liderliğini sürdürüyor. 57 puandaki Karşıyaka ise 2. sırada bulunuyor. Aynı puandaki Kütahyaspor ise 3. sırada.