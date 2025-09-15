Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

TRT, temsilcimizin oynayacağı kritik maçın şifresiz olarak ekranlara geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Şampiyonlar Ligi başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Almanya'nın köklü kulüplerinden E.Frankfurt deplasmanına çıkıyor. E.Frankfurt- Galatasaray maçı perşembe akşamı saat 22.00'de TRT 1'de!'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar;

  • 18 Eylül: Eintracht Frankfurt - Galatasaray
  • 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool
  • 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt
  • 5 Kasım: Ajax - Galatasaray
  • 25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise
  • 9 Aralık: Monaco - Galatasaray
  • 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid
  • 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
