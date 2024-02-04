Üye Girişi
Haberler

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler "Uykumuz geldi" diyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk 45 dakikadaki düşük tempolu mücadelesini gören futbolseverler "Uykumuz geldi" şeklinde yorumlarda bulundular.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA POZİSYON OLMADI

İki takımın pozisyon üretmekte oldukça zorlandığı maçın ilk 45 dakikasında tek isabetli şutu olan Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı.

"KEŞKE İZLEMESEYDİK"

Bu sezon aldıkları sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 45 dakikadaki mücadelesini gören futbolseverler, "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptılar.

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor

Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler 'Keşke izlemeseydik' diyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title