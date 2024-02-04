Futbolseverler çıldırdı! Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki istatistikleri görenler "Uykumuz geldi" diyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA POZİSYON OLMADI

İki takımın pozisyon üretmekte oldukça zorlandığı maçın ilk 45 dakikasında tek isabetli şutu olan Beşiktaş devreyi 1-0 önde kapattı.

"KEŞKE İZLEMESEYDİK"

Bu sezon aldıkları sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok gerisinde kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 45 dakikadaki mücadelesini gören futbolseverler, "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptılar.