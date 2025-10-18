Haberler

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga yönetiminin Barcelona-Villarreal maçını Miami'de oynatma kararı, İspanya futbolunda büyük krize yol açtı. İlk tepki futbolculardan geldi. Real Oviedo ve Espanyol oyuncuları, maçın ilk 20 saniyesinde topa dokunmayarak kararı protesto etti.

UEFA, geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga'daki Villarreal- Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay vermişti. Bu karar futbolseverler ve kulüpler tarafından tepkiyle karşılanırken, tartışma kısa sürede sahaya taşındı.

FUTBOLCULARDAN SAHA İÇİNDE PROTESTO

La Liga 9. haftasının açılış maçında Real Oviedo, sahasında Espanyol'u konuk etti. Barcelona- Villarreal karşılaşmasının Miami'de oynanacağı açıklamasının ardından futbolcular birliği, sahadaki ilk protestosunu bu maçta gerçekleştirdi.

Maçın başlamasının ardından her iki takım oyuncusu da ilk 20 saniye boyunca topa dokunmadı. Sessiz bir şekilde yapılan bu eylem, tribünlerdeki taraftarlar tarafından fark edildi.

LA LIGA REJİSİ GÖRÜNTÜLERİ VERMEDİ

La Liga yayın rejisi, futbolcuların protesto anlarını televizyon ekranlarına yansıtmadı. Yayıncı kuruluş, bu esnada stadyum dışından görüntüler gösterdi. Ancak stadyumdaki taraftarlar, futbolcuların bu sessiz tepkisini net bir şekilde gözlemledi.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.