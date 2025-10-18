Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

UEFA, geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga'daki Villarreal- Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay vermişti. Bu karar futbolseverler ve kulüpler tarafından tepkiyle karşılanırken, tartışma kısa sürede sahaya taşındı.

FUTBOLCULARDAN SAHA İÇİNDE PROTESTO

La Liga 9. haftasının açılış maçında Real Oviedo, sahasında Espanyol'u konuk etti. Barcelona- Villarreal karşılaşmasının Miami'de oynanacağı açıklamasının ardından futbolcular birliği, sahadaki ilk protestosunu bu maçta gerçekleştirdi.

Maçın başlamasının ardından her iki takım oyuncusu da ilk 20 saniye boyunca topa dokunmadı. Sessiz bir şekilde yapılan bu eylem, tribünlerdeki taraftarlar tarafından fark edildi.

LA LIGA REJİSİ GÖRÜNTÜLERİ VERMEDİ

La Liga yayın rejisi, futbolcuların protesto anlarını televizyon ekranlarına yansıtmadı. Yayıncı kuruluş, bu esnada stadyum dışından görüntüler gösterdi. Ancak stadyumdaki taraftarlar, futbolcuların bu sessiz tepkisini net bir şekilde gözlemledi.