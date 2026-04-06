Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 1. Lig'de final 22 Mayıs'ta, 2. Lig'de final ise 9 ve 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:

Trendyol 1. Lig

1. tur: 7 Mayıs Perşembe

2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma

Final: 22 Mayıs Cuma

Nesine 2. Lig

1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe

1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi

Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi

Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar

Nesine 3. Lig

1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe

3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma

1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi

3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı

2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma

1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe

3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu

O maçta yok! İşte son durumu

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak