Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
Japonya futbol ligi, 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yenilikçi bir adım attı. Lig yönetimi, maçların beraberlikle sonuçlanmasını engellemek için yeni bir puanlama sistemini devreye soktu. Yeni sistemde, 90 dakikalık normal süre beraberlikle sonuçlanırsa maçlar penaltı atışlarına gidecek. Normal sürede galip gelen takım 3 puan, penaltılarda galip olan 2 puan, kaybeden ise 1 puan alacak. Bu yenilikçi kuralın 1 yıl boyunca uygulanacağı belirtildi.
- Japonya futbol liginde, maçların 90 dakikası berabere biterse doğrudan penaltı atışlarına gidilecek.
- Yeni puanlama sistemine göre, normal sürede galip takım 3 puan, penaltılarda kazanan 2 puan, penaltılarda kaybeden 1 puan alacak.
- Bu sistem lig maçları ve özel turnuvalarda 1 yıl boyunca geçerli olacak.
Japonya futbolunda 100. yıl dönümü nedeniyle dikkat çeken bir uygulamaya geçildi. Lig yönetimi, maçların berabere bitmesini engelleyen yeni bir puanlama sistemini devreye soktu.
90 DAKİKA BERABERE BİTERSE PENALTI
Yeni uygulamaya göre karşılaşmaların 90 dakikası eşitlikle tamamlanırsa maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidecek. Böylece ligde klasik anlamda "beraberlik" sonucu ortadan kaldırıldı.
YENİ PUAN SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Uygulamaya göre normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maçın berabere bitmesi halinde penaltılarda kazanan ekip 2 puan, kaybeden ekip ise 1 puan elde edecek. Normal sürede mağlup olan takım ise puan alamayacak.
Puanlama sistemi şu şekilde belirlendi:
- Normal sürede galibiyet: 3 puan
- Penaltılarda galibiyet: 2 puan
- Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan
- Normal sürede mağlubiyet: 0 puan
1 YIL GEÇERLİ OLACAK
Söz konusu sistem, lig maçlarının yanı sıra özel turnuvalarda da uygulanacak. Yeni kuralın 1 yıl boyunca geçerli olacağı açıklandı.