Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı

Japonya futbolunda 100. yıl dönümü nedeniyle dikkat çeken bir uygulamaya geçildi. Lig yönetimi, maçların berabere bitmesini engelleyen yeni bir puanlama sistemini devreye soktu.

90 DAKİKA BERABERE BİTERSE PENALTI

Yeni uygulamaya göre karşılaşmaların 90 dakikası eşitlikle tamamlanırsa maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidecek. Böylece ligde klasik anlamda "beraberlik" sonucu ortadan kaldırıldı.

YENİ PUAN SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Uygulamaya göre normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maçın berabere bitmesi halinde penaltılarda kazanan ekip 2 puan, kaybeden ekip ise 1 puan elde edecek. Normal sürede mağlup olan takım ise puan alamayacak.

Puanlama sistemi şu şekilde belirlendi:

Normal sürede galibiyet: 3 puan

Penaltılarda galibiyet: 2 puan

Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan

Normal sürede mağlubiyet: 0 puan

1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu sistem, lig maçlarının yanı sıra özel turnuvalarda da uygulanacak. Yeni kuralın 1 yıl boyunca geçerli olacağı açıklandı.