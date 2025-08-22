Futbolda Bu Hafta Oynanacak Maçlar
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de üçüncü haftanın programı açıklandı. Süper Lig'deki bazı maçlar ertelendi. İşte detaylar.
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de üçüncü, Nesine 2. Lig'de ise ilk hafta müsabakaları oynanacak.
Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
25 Ağustos Pazartesi:
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Şehir)
Yarın:
16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor (Iğdır Şehir)
21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor (Diyarbakır-Ev sahibi seyircisiz)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kırklarelispor (Bolluca)
24 Ağustos Pazar:
16.00 Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)
16.00 Muşspor-Mardin 1969 Spor (Muş Şehir)
16.30 KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.30 Ankara Demirspor-Fethiyespor (Stat belli değil)
16.30 Adanaspor-Isparta 32 Spor (Yeni Adana)
17.00 Aliağa Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Aliağa Atatürk)
17.00 Somaspor-Güzide Gebzespor (Soma Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK (Mersin)
Beyaz Grup
Yarın:
17.00 Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
19.00 Karacabey Belediyespor-Kepezspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)
24 Ağustos Pazar:
16.30 GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Gazi)
17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor (Stat belli değil)
19.00 Batman Petrolspor-Sultan Su İnegölspor (Batman)
19.00 Karaman FK-Bucaspor 1928 (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor (11 Nisan)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)