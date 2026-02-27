Haberler

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında iddianame

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis-şike' soruşturmaları kapsamında tutuklanan 34 şüpheliye yönelik iddianamelerin tamamlandığını açıkladı. Türk futbolunda yasa dışı bahis suçlarına karşı mücadele kararlılıkla sürecek.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında iddianameler düzenlendi."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.

