Nesine 2. Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla devam edecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki 16. ve 17. hafta mücadelesinin programını açıkladı. Maçlar yarın başlayacak ve farklı şehirlerde gerçekleşecek.
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta mücadelesi, yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bu hafta içi oynanacak maçların programı şöyle:
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Muşspor-Fethiyespor (Muş Şehir)
14.00 Aliağa Futbol-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Aliağa Atatürk)
15.00 Somaspor-Bursaspor (Soma Nazım Yavuz)
17 Aralık Çarşamba:
13.00 Ankara Demirspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Mardin 1969 Spor-Güzide Gebzespor (Kızıltepe İlçe)
14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Adanaspor (Bolluca)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Isbaş Isparta 32 Spor (Mersin)
14.00 Yeni Malatyaspor-Menemen FK (Yeni Malatya)
18 Aralık Perşembe:
14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
Beyaz Grup
Yarın:
13.00 GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Gazi)
14.00 Muğlaspor-Karaman FK (Muğla Atatürk)
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karacabey Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
14.00 Kepezpor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Sultan Su İnegölspor-MKE Ankaragücü (İnegöl İlçe)
17 Aralık Çarşamba:
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor (Erbaa İlçe)
14.00 İskenderunspor-Adana 01 FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Bucaspor 1928-Altınordu (Yeni Buca)