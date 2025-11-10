Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, "TFF tarafından 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyoruz" açıklamasını yaparak TFF'ye bu soruşturmadaki desteğini ilan etti.
- Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Fatih Karagümrük forması giyen Furkan Bekleviç ve Kerem Yusuf Sirkeci, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- Fatih Karagümrük Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kararını desteklediğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
KARAGÜMRÜK'TEN İKİ FUTBOLCU LİSTEDE
TFF'nin açıkladığı listeye göre; Fatih Karagümrük forması giyen Furkan Bekleviç ve Kerem Yusuf Sirkeci, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen isimlerden biri oldu.
Fatih Karagümrük Kulübü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:
KARAGÜMRÜK'TEN TFF'YE DESTEK: ARKANIZDAYIZ
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1'i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.
Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir."