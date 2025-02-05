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Futbolcuların Düğün Eğlencesi: Damadı Durdurup Çiftetelli Oynadılar

Futbolcuların Düğün Eğlencesi: Damadı Durdurup Çiftetelli Oynadılar
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Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü futbolcuları, deplasmandan dönerken karşılaştıkları düğün konvoyunda gelin arabasını durdurup damadı indirerek yol ortasında çiftetelli oynadılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü futbolcuları, yoldan geçen gelin arabasından damadı indirip, yol ortasında çiftetelli oynadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü, deplasmanda 2-0 kazandığı İnegöl Kafkas Spor Kulübü maçı sonrası dönüş yolunda Mazıdağı ilçe merkezinde karşılaştığı düğün konvoyunda gelin arabasını durdurup, damadı araçtan indirdi. Yol ortasında damadın etrafında toplanan oyuncular, damat ile beraber çiftetelli oynamaya başladı. Damadın mutluluğuna ortak olan futbolcular, ortaya görüntüler çıkardı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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