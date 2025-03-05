Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
Galatasaray'da kötü gidişatın ardından futbolcuların prim krizi yaşadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri sadece bir kez prim ödendiği ve futbolcuların bu duruma sitem ettiği öğrenildi. Fenerbahçe derbisinden önce yönetimin "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" demesine rağmen, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen takımın primlerinin hala yatırılmadığı iddia edildi.
Son haftalarda galibiyete hasret kalan Galatasaray'da kötü gidişatın nedenleri tartışılıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma sezon başından bu yana yalnızca bir kez prim ödendiği iddia edilirken, yönetimin vaadine inanmayan futbolcuların sitem ettiği öne sürüldü.
"TAKIM PRİM ALAMIYOR" İDDİASI VAR
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaraylı futbolculara sezon başından bu yana sadece bir kez prim verildi. 3 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaraylı futbolcuların sadece bu maçın primlerini aldığı, diğer karşılaşmaların primlerinin yatırılmamasının ise moralleri bozduğu aktarıldı.
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin "Siz kazanın biz gerekeni yaparız" dediği ifade edildi. Futbolcuların ise bu duruma, "Daha Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri yatmadı." diyerek sitem ettiği belirtildi.