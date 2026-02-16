Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray Yönetimi, takımın moralini artırmak adına futbolcuları sevindirecek bir hamlede bulundu.

GALATASARAY'DA PRİM ARTIRILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim uygulayan sarı-kırmızılı yönetim, kritik Juventus eşleşmesi öncesinde bu rakamı yukarıya çekti.

YENİ PRİM 3 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, takımlarının Juventus'u iki maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırması halinde futbolculara 3 milyon Euro (yaklaşık 155 milyon TL) prim dağıtacak.

TÜM ŞARTLARI SEFERBER ETTİ

Ayrıca, moral ve motivasyonun sağlanması adına geçtiğimiz günlerde futbolcuların gecikmiş alacaklarının büyük bölümü hesaplara yatırılırken, toplamda 3.5 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, sezonun en kritik virajlarından birine girilirken takımın yalnızca sahaya odaklanması için tüm şartları seferber etti.