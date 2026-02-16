Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray Yönetimi, futbolcuların morallerini yükseltmek için primi artırma kararı aldı. Daha önce lig aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim uygulayan sarı-kırmızılı yönetim, Juventus eşleşmesi öncesinde bu rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselmesi halinde futbolculara 3 milyon Euro prim dağıtacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim uyguluyor.
- Galatasaray, futbolcuların gecikmiş alacaklarının büyük bölümü olarak toplamda 3,5 milyon Euro ödeme gerçekleştirdi.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray Yönetimi, takımın moralini artırmak adına futbolcuları sevindirecek bir hamlede bulundu.
GALATASARAY'DA PRİM ARTIRILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında galibiyet başına 1 milyon Euro prim uygulayan sarı-kırmızılı yönetim, kritik Juventus eşleşmesi öncesinde bu rakamı yukarıya çekti.
YENİ PRİM 3 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı yönetim, takımlarının Juventus'u iki maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırması halinde futbolculara 3 milyon Euro (yaklaşık 155 milyon TL) prim dağıtacak.
TÜM ŞARTLARI SEFERBER ETTİ
Ayrıca, moral ve motivasyonun sağlanması adına geçtiğimiz günlerde futbolcuların gecikmiş alacaklarının büyük bölümü hesaplara yatırılırken, toplamda 3.5 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, sezonun en kritik virajlarından birine girilirken takımın yalnızca sahaya odaklanması için tüm şartları seferber etti.