Futbolcu Ronaldo'yu unutun! Al Nassr'da bambaşka bir göreve getirildi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getiriliyor. Ronaldo, takıma yıldız futbolcuların kazandırılmasına öncülük edecek. Portekizli futbolcunun, kariyerini sonlandırdıktan sonrada bu göreve devam edeceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da futbolculuğun yanı sıra yeni bir görev daha üstlenecek.

AYRILACAĞI KONUŞULURKEN YENİ GÖREV VERİLDİ

Sezon başında transfer olduğu Al Nassr'a görkemli bir törenle imza atan Cristiano Ronaldo, sezonu kupasız tamamladı. Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getirileceği öğrenildi.

GENÇ YILDIZLARI AL NASSR'A GETİRECEK

The Athletic'te yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr altyapısının geliştirmesine öncülük edecek. Portekizli yıldız, La Liga başta olmak üzere genç yıldızların takıma kazandırılmasında büyük rol üstlenecek.