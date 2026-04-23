Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 89 Jota Silva), Olaitan (Dk. 90+1 Asllani), Cerny (Dk. 65 Rashica), Toure (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu), Oh (Dk. 89 Salih Uçan)

Corendon Alanyaspor : Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy (Dk. 86 Meschack), Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro (Dk. 74 İzzet Çelik), Ruan, İbrahim Kaya (Dk. 66 Enes Keskin), Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie)

Goller: Dk. 17 Toure, Dk. 83 Oh, Dk. 85 Orkun Kökçü ( Beşiktaş )

Sarı kart: Dk. 66 Lima (Corendon Alanyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

79. dakikada Mounie'nin pasıyla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un ayak ucuyla yaptığı vuruşta top, savunmaya çarptı ve az farkla yandan kornere gitti.

80. dakikada son anda Lima araya girdi. Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kale önünde çevirdiği topa, savunmada Lima son anda kaydı ve meşin yuvarlağın Oh ile buluşmasını engelledi.

83. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, ofsaytın ardından oyunu başlatmak isterken Olaitan yayın içinde araya girdi. Oyuncu, topun kontrolünün ardından pasını boş pozisyondaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

85. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Sağ kanattan Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya uçarak kafa vuruşunu yapan Orkun kökçü, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

