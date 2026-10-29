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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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- Kasımpaşa: 3 - Çorluspor 1947: 1 Lacivert-beyazlı takım, 4. eleme turuna yükseldi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır

Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Sercan Deniz, Ahmet Taha Dağbaşı, Ahmet Salih Arıcı (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Jessen, Atakan Müjde (Dk. 69 Mendes), Emirhan Boz (Dk. 84 Ömer Bayram), Diabate (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Diarra, Rafferty (Dk. 56 Ben Ouanes), Güven Yalçın

Çorluspor 1947: Hüseyin Koç, Asım Efe Işık, Ömer Faruk Aydemir, Sinan Baki Usluer, Ali Eren İyican, Efe Geçim (Dk. 46 Furkan Özyapı), Oğuzhan Yıldırım (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Barış Zeren (Dk. 67 Recai Efe Kaygusuz), Esat Yiğit Alkurt, Volkan Uluğ (Dk. 78 Recep Yemişçi), Yusuf Kaplan (Dk. 67 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 45 Diarra, Dk. 60 Sercan Deniz, Dk. 82 Ali Yavuz Kol ( Kasımpaşa ), Dk. 56 Yusuf Kaplan (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Dk. 20 Atakan Müjde, Dk. 28 Diabate, Dk. 71 Emirhan Boz, Dk. 83 Sercan Deniz ( Kasımpaşa ), Dk. 43 Esat Yiğit Alkurt, Dk. 76 Sinan Baki Usluer, Dk. 90+2 Asım Efe Işık (Çorluspor 1947)

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı takım, kupada 4. eleme turuna yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi Çorluspor 1947 ise organizasyona veda etti.

45. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Diarra'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin Koç'un sağından filelerle buluştu.

Lacivert-beyazlı takım, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Çorluspor 1947, beraberliği yakaladı. Esat Yiğit Alkurt'un sağdan ortasında, Yusuf Kaplan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

60. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Atakan Müjde, ayağının dışıyla pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ben Ouanes'e verdi. Tunuslu oyuncu, topu göğsüyle kontrol ettikten sonra Sercan Deniz ile buluşturdu. Sercan'ın ceza sahası içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

82. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan ve 3 rakip oyuncuyu geçerek ceza yayına yönelen Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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