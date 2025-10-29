Haberler

Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Golleri Dk. 20'de Yusuf Fırat, Dk. 41'de Ahmet Tuna Akıl ve Dk. 90+3'te Berkay Ceylan kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise Dk. 11'de Bahtiyar Aras Özden'den geldi.

Stat: Kahta İlçe

Hakemler: Gürcan Hasova, Selim Şenöz, Kadir Akıllı

Kahta 02 Spor: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Yusuf Fırat, Erkan Nazlı (Dk. 28 Kaan Dorak), İbrahim Halil Şimşek, Ahmet Tuna Akıl, Eray Erdemir (Dk. 58 Mertcan Çam), Hayri Kıcıkoğlu (Dk. 90+1 Roji Sözeri), Ömer Akar, Faruk Sağlık (Dk. 58 Berkay Ceylan), Abdülkadir Özdemir (Dk. 90+1 Muhammed Şiyar Eroğlu)

Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman Suakar (Dk. 83 Batuhan İrgin), Berkay Muratoğlu, Ege Ketahte, Eren Umut Şehitoğlu, Furkan Ulupınar (Dk. 66 Mehmed Ali Kırcıoğlu), Bahtiyar Aras Özden, Emirhan Yiğit, Kaan Doğan, Ömer Efe Ecin, Bünyamin Çetinkaya

Goller: Dk. 11 Bahtiyar Aras Özden (Kasımpaşa), Dk. 20 Yusuf Fırat, Dk. 41 Ahmet Tuna Akıl, Dk. 90+3 Berkay Ceylan (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim Halil Şimşek, Dk. 57 Yusuf Fırat, Dk. 90+2 Muhammed Şiyar Eroğlu (Kahta 02 Spor), Dk. 82 Ömer Efe Ecin (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Spor
