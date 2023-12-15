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Futbol ve Basketbolda Türk Takımlarının Son Durumu

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti. Galatasaray ve Trabzonspor ise maç hazırlıklarını sürdürüyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko EuroLeague'de AS Monaco ile karşılaşacak, Aliağa Petkim Spor ise Darüşşafaka Lassa ile mücadele edecek. Voleybolda ise VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit uluslararası turnuvalarda mücadele edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında evinde ağırladığı Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde İstanbulspor maçı hazırlıkları devam edecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - AS Monaco

Basketbol Süper Ligi

18.00 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka Lassa

VOLEYBOL

Kulüpler Dünya Şampiyonası Kadınlar

09.00 VakıfBank - Dentil Praia Clube

14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Beko Petkim Spor Basketbol Futbol Spor Güncel Haberler

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