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Futbol ve Basketbolda Türk Takımlarının Son Durumu

15 Aralık 2023 09:54 Güncelleme: 09:56 Abone Ol

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti. Galatasaray ve Trabzonspor ise maç hazırlıklarını sürdürüyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko EuroLeague'de AS Monaco ile karşılaşacak, Aliağa Petkim Spor ise Darüşşafaka Lassa ile mücadele edecek. Voleybolda ise VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit uluslararası turnuvalarda mücadele edecek.