Futbol ve Basketbolda Türk Takımlarının Son Durumu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti. Galatasaray ve Trabzonspor ise maç hazırlıklarını sürdürüyor. Basketbolda ise Fenerbahçe Beko EuroLeague'de AS Monaco ile karşılaşacak, Aliağa Petkim Spor ise Darüşşafaka Lassa ile mücadele edecek. Voleybolda ise VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit uluslararası turnuvalarda mücadele edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında evinde ağırladığı Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde İstanbulspor maçı hazırlıkları devam edecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - AS Monaco
Basketbol Süper Ligi
18.00 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka Lassa
VOLEYBOL
Kulüpler Dünya Şampiyonası Kadınlar
09.00 VakıfBank - Dentil Praia Clube
14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit