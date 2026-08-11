Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

Stat: Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)

Sturm Graz : Khudiakov, Malic (Dk. 61 Heil), Mitchell, Petrovic (Dk. 79 Koller), Soglo, Seidl, Stankovic (Dk. 70 Fosso), Weinhandl, Hödl, Jatta (Dk. 61 Beganovic), Kayombo (Dk. 61 Weiper)

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo (Dk. 62 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Brown, Kante (Dk. 73 İsmail Yüksek), Guendouzi, Greenwood (Dk. 63 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 63 Fred), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 77 Muric)

Gol: Dk. 66 Talisca (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 40 Semedo, Dk. 45 Brown, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe ), Dk. 84 Mitchell ( Sturm Graz )

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yendi.

Eşleşmenin ilk maçını da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi.

51. dakikada soldan gelişen atakta yapılan ortaya, altı pasın solundan uzak mesafeden Malic'in yaptığı kafa vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Soldan Archie Brown'un ortasında, penaltı noktasının önünde Talisca top ile rakibi arasına girdi. Petrovic'in müdahalesiyle Talisca yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada Mitchell'in savunma arkası pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Beganovic, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Beganovic'in vuruşunda Mert topu kornere gönderdi.

87. dakikada Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya müsait durumda vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA