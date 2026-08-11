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Fenerbahçe, Sturm Graz İlk Yarıda Golsüz Berabere

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- Sturm Graz: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Stat: Liebenau

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar (İspanya)

Sturm Graz : Khudiakov, Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo, Seidl, Stankovic, Weinhandl, Hödl, Jatta, Kayombo

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sarı kart: Dk. 40 Semedo, Dk. 45 Brown ( Fenerbahçe )

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Asensio, soldan bindiren Kerem'i gördü. Kerem, topu kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı tekrar yay üzerinde bulunan Asensio'ya aktardı. İspanyol futbolcunun gelişine etkili vuramadığı top, penaltı noktasının sağında Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı golcünün uzak direğe yerden plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

24. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında Greenwood, rakip savunmacıya rağmen meşin yuvarlağı bekletmeden Talisca'ya kazandırdı. Brezilyalı oyuncu, kaleyi cepheden gören pozisyonda soldan savunma arkasına koşu yapan Kerem'i gördü. Altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'in şutunda kaleci başarılı oldu.

38. dakikada Mitchell'in soldan kullandığı taç atışında, altıpas önünde Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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