Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle: Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya) Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus) Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ) F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk) Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan) Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya) HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya) Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda) Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta) Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan) Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık) Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova) Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan) AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Faroe Adaları Kuzey İrlanda Cebelitarık Spor Haberler

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