Hearts, Rapid Wien'i penaltılarla geçti
- Rapid Wien'i eleyen Hearts, lig etabına yükseldi
UEFA Konferans Ligi play-off turunda normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 berabere biten maçta Rapid Wien'e penaltılarla 4-3 üstünlük kuran Hearts, lig etabına kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turu rövanşları, Avusturya ekibi Rapid Wien ile İskoçya temsilcisi Hearts arasındaki tek maçla başladı.
İlk maçı 2-2 berabere biten eşleşmenin rövanşında 35. dakikada Ercan Kara ve 79. dakikada Pierre Landry Kabore'nin karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere sona erdi.
Konuk ekip Hearts'ta Tomas Magnusson, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Uzatma devrelerinde 101. dakikada Calvin Miller ile öne geçen Hearts, Rapid Wien'in 119. dakikada Nenad Cvetkovic ile gelen golüne engel olamadı. Uzatmaları 2-2 eşitlikle biten mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hearts, adını lig etabına yazdırdı.
Ligde play-off turu müsabakaları, yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.