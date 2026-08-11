Konferans Ligi'nde Brann ve Panathinaikos tur atladı
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanşlarında Brann, Apollon'u uzatmalarda 4-2 yenerek; Panathinaikos ise CSKA 1948'i 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde elenirse Konferans Ligi play-off'unda Panathinaikos ile eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda iki karşılaşma oynandı.
Norveç ekibi Brann, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek tur atladı.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ise 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bulgaristan ekibi CSKA 1948'e konuk oldu. Panathinaikos, uzatmalara giden mücadeleyi 2-1 kazanarak play-off turuna kaldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'ye elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları, 12-13 Ağustos'taki maçlarla tamamlanacak.