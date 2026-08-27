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Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

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- Kauno Zalgiris: 1 - Beşiktaş: 0 Siyah-beyazlılar, organizasyonda lig aşamasına yükseldi

Stat: Dariaus ir Gireno

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan (İspanya)

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima (Dk. 80 Slivka), Ourega, Fiolic (Dk. 56 Baldassarra), Kalik (Dk. 69 Benchaib), Ribeiro (Dk. 56 Krekovic), Debeljuh (Dk. 46 Oliveira)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Ahmet Sami Bircan), Olaitan (Dk. 65 Semih Kılıçsoy), Cerny (Dk. 65 Rashica), İlhan Fakılı (Dk. 86 Hadziahmetovic), Vlahovic (Dk. 65 Oh)

Gol: Dk. 64 Oliveira (Kauno Zalgiris)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kalik (Kauno Zalgiris), Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi.

52. dakikada ceza sahası sol çaprazından İlhan Fakılı'nın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya gelişine şutunu çıkaran Cerny'nin vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

54. dakikada sırtı dönük pozisyonda topu kontrol eden Vlahovic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

64. dakikada Kauno Zalgiris öne geçti. Savunmada Djalo'nun yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Oliveira'nın sol çaprazdan yerden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelerle buluştu: 1-0.

69. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Murillo'nun sert şutunda kaleci Mikelionis, son anda topu kornere çeldi.

Siyah-beyazlı takım, 1-0 mağlup olsa da lig aşamasına adını yazdırdı.

Kaynak: AA
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