Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu Stat: Yeni MalmöHakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan (Dk. 71 Lamotey), Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Christiansen (Dk. 84 Larsson), Kiese Thelin (Dk. 88 Berget), Birmancevic. Stat: Yeni Malmö Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya) Malmö : Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan (Dk. 71 Lamotey), Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Christiansen (Dk. 84 Larsson), Kiese Thelin (Dk. 88 Berget), Birmancevic. Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 74 Yatabare), Hakan Arslan (Dk. 84 Keita), Ulvestad (Dk. 74 Mua Njie), Kerem Kesgin (Dk. 60 Charisis), Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt. Goller: Dk. 18 Zeidan, Dk. 37. Christiansen, Dk. 68 Moisander ( Malmö ), Dk. 30 James (Demir Grup Sivasspor ) Sarı Kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 52 Gradel, Dk. 52 Goutas, Dk. 78 Yatabare (Demir Grup Sivasspor ), 38. Dk. Erdal Rakip, Dk. 83 Lamotey, Dk 86. Moisander ( Malmö ) UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 mağlup oldu. 53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı. 68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1 73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı. Spor Kaynak: AA / Bilal Acar Papa Francesco Sivasspor Malmö Spor Haberler

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