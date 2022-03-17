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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.

Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 4 maçla başladı.

Galatasaray, sahasında öne geçtiği Barcelona mücadelesini 2-1 kaybederek organizasyona veda etti.

TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)

Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz): 1-1 (0-2)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-1 (2-3)

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-2 (0-0)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Galatasaray, Barcelona, Rangers, UEFA, Spor, Haberler

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