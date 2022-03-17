Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.
Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 4 maçla başladı.
Galatasaray, sahasında öne geçtiği Barcelona mücadelesini 2-1 kaybederek organizasyona veda etti.
TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)
Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz): 1-1 (0-2)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-1 (2-3)
Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-2 (0-0)
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022