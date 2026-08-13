Haberler

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Beşiktaş: 1 - Hradec Kralove: 0 Siyah-beyazlı takım, play-off turuna yükseldi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 74 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 66 Yasin Özcan), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 66 Ndidi), Cerny (Dk. 66 Trossard), İlhan Fakılı (Dk. 87 Rashica), Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak (Dk. 74 Trubac), Horak, Van Buren (Dk. 74 Vlkanova), Sloncik (Dk. 64 Umar), Mihalik

Gol: Dk. 40 Cerny (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 82 Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.

Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.

90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti Heyeti'nden açıklama
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede