Futbol Turnuvasında Tartışma: Ömer Gör Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde mahalleler arası düzenlenen futbol turnuvasında çıkan tartışma ve tribündeki arbedede fenalaşan Ömer Gör (60), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Temmuz Cuma akşamı Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Kama Spor Tesisi'nde meydana geldi. Mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvası kapsamında Reşadiyespor ile Taşburunspor arasında oynanan müsabakada iddiaya göre hakem kararlarına tepki gösteren futbolcular arasında tartışma çıktı. Sahadaki tansiyon tribünlere de sıçrayınca taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Bu sırada tribünde bulunan 60 yaşındaki Ömer Gör aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gör, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gör, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),