Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'in 18. haftası 3 maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde TÜMOSAN Konyaspor ile ikas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1, Beşiktaş ise İstanbul'da Zecorner Kayserispor'u son dakikalarda kaydettiği golle 1-0 yendi.
Sezonun ikinci yarısına sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayan lider Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Zirvenin takipçisi namağlup Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Ligde 18. haftanın sonuçları, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 1-1
Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: 0-0
Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2
Gençlerbirliği-Samsunspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: 1-1
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-1
Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: 1-0
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|18
|13
|4
|1
|40
|13
|27
|43
|2.FENERBAHÇE
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|26
|42
|3.TRABZONSPOR
|18
|11
|5
|2
|35
|21
|14
|38
|4.GÖZTEPE
|18
|10
|5
|3
|24
|10
|14
|35
|5.BEŞİKTAŞ
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|9
|32
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|18
|7
|5
|6
|29
|19
|10
|26
|7.SAMSUNSPOR
|18
|6
|8
|4
|23
|21
|2
|26
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|-6
|24
|9.KOCAELİSPOR
|18
|6
|5
|7
|16
|19
|-3
|23
|10.CORENDON ALANYASPOR
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|0
|21
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|-3
|19
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|18
|4
|6
|8
|21
|27
|-6
|18
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|18
|4
|6
|8
|22
|30
|-8
|18
|14.KASIMPAŞA
|18
|3
|7
|8
|14
|24
|-10
|16
|15.HESAP.COM ANTALYASPOR
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|-15
|16
|16.ZECORNER KAYSERİSPOR
|18
|2
|9
|7
|16
|34
|-18
|15
|17.İKAS EYÜPSPOR
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|-14
|14
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|18
|2
|3
|13
|15
|34
|-19
|9
19. haftanın programı:
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta programı şöyle:
23 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)