Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.
Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4
Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1
Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1
Adana Demirspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.GALATASARAY
|32
|26
|5
|1
|82
|31
|51
|83
|2.FENERBAHÇE
|32
|23
|6
|3
|80
|32
|48
|75
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|33
|17
|6
|10
|50
|38
|12
|57
|4.BEŞİKTAŞ
|32
|15
|10
|7
|49
|32
|17
|55
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|32
|15
|6
|11
|54
|45
|9
|51
|6.İKAS EYÜPSPOR
|33
|14
|8
|11
|49
|41
|8
|50
|7.GÖZTEPE
|32
|12
|10
|10
|53
|40
|13
|46
|8.TRABZONSPOR
|32
|12
|10
|10
|53
|40
|13
|46
|9.KASIMPAŞA
|32
|10
|13
|9
|54
|56
|-2
|43
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|33
|12
|7
|14
|41
|45
|-4
|43
|11.ONVO ANTALYASPOR
|32
|12
|7
|13
|35
|55
|-20
|43
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|32
|12
|6
|14
|41
|45
|-4
|42
|13.BELLONA KAYSERİSPOR
|32
|10
|11
|11
|40
|50
|-10
|41
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|12
|4
|16
|38
|50
|-12
|40
|15.CORENDON ALANYASPOR
|32
|9
|8
|15
|37
|48
|-11
|35
|16.NET GLOBAL SİVASSPOR
|33
|9
|7
|17
|44
|57
|-13
|34
|17.SİPAY BODRUM FK
|32
|9
|7
|16
|24
|37
|-13
|34
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|32
|4
|7
|21
|35
|66
|-31
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|32
|2
|4
|26
|28
|79
|-51
|-2
Gelecek haftanın programı
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)