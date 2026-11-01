Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Futbol: Trendyol Süper Lig

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gol: Dk. 28 Trossard (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 6 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA
Ocaktan sızan gaz faciaya neden oldu! Evdekiler yaralandı

Mutfakta korkutan patlama! Nedeni daha da korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jennifer Lawrence yüz gerdirme operasyonu olduğu iddialarına yanıt verdi: Sadece botoks yaptırdım

Oscar’lı oyuncudan estetik iddialarına yanıt: Sadece...
Dünya devlerinden Batrakov'a kanca

Attığı gollerin ardından beklenen hamle geldi
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehidimize yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı: Böyle yakalandı
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
Galatasaray'dan Osimhen'e Konya maçının sonunda özel jest

Osimhen'e özel jest! Herkes İstanbul'a aynı uçakta dönerken...
Şam'da 15 yıllık sessizlik sona erdi! Mimar Sinan'ın eseri yeniden açıldı

472 yıllık Osmanlı eseri yeniden kapılarını açtı
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!