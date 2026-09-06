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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Kasımpaşa: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rafferty, Baldursson, Benedyczak, Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse, Dellova, Bates, Raveloson, Gökhan Gül, Krasnic, Ballet, Dia Saba, Umut Meraş, Diagne

Gol: Dk. 20 Güven Yalçın ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Dia Saba'nın sağdan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın, sol çaprazdan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lafont'un uzanamayacağı köşeden filelerle buluştu: 1-0.

26. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, ceza sahası dışına ortaladı. Bu bölgede topla buluşan Gökhan Gül'ün gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Raveloson'un pasında topla buluşan Dia Saba, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Gianniotis son anda uzanarak kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA
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