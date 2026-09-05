Erzurumspor FK, Konyaspor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u Eren Tozlu'nun 17. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Erzurumspor, 5 yıl sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu (Dk. 59 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 87 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 59 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 64 Cardoso)
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Baniya (Dk. 71 Dompe), Adil Demirbağ, Masuaku (Dk. 46 Toth), Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Emir Bars), Jevtovic, Muleka, Gonçalves, Colley (Dk. 46 Deniz Türüç), Enis Destan (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Gol: Dk. 17 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Baniya, Dk. 45+1 Jevtovic, Dk. 45+2 Muleka, Dk. 72 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 76 Rodriguez (Erzurumspor FK)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi.
50. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Konyaspor'da Baniya'nın hatasıyla topu bir anda önünde bulan Mustafa Fettahoğlu, ceza alanının dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.
60. dakikada soldan gelişen atakta Gonçalves'in penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Melih İbrahimoğlu ayağının içiyle vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak, Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in şutunda, top auta gitti.
62. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü topu çeldi. Eren Tozlu'nun yükselen topa röveşatasında, meşin yuvarlak Adil Demirbağ'ın dizinden sekip üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Dompe'nin ortaladığı topu arka direkte Andzouana kafayla indirdi. Kale alanı ön çizgisinden Mustafa Muhammed'in röveşatasında top, direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Erzurumspor FK, bu sonuçla 5 yılın ardından çıktığı Süper Lig'de bu sezonki ilk 3 puanını kazandı.