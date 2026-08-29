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Futbol: Trendyol Süper Lig

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Süper Lig 3. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor'un karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konyaspor'un golü 39. dakikada Zoukrou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Colley, Muleka

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou, Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa, Sissoho, Agyei, Baku

Gol: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

18. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ortasında ceza sahası içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada topla hareketlenen Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak, direğin dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA
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