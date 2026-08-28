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Gençlerbirliği-Erzurumspor: 1-1

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Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Eren Tozlu'nun golüyle öne geçen konuk ekibe, Traore cevap verdi; Traore'nin ikinci golü VAR'la ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Salih Uçan), Diabate, Gouveia (Dk. 90+2 Metehan Baltacı), Traore, Tongya, Koita (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 89 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 71 Cardoso), Owusu, Baiye, Rodriguez (Dk. 85 Akhundzade), Eren Tozlu (Dk. 71 İbrahim Diabate)

Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Traore ( Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mustafa Yumlu, Dk. 82 Owusu (Erzurumspor FK), Dk. 60 Pereira, Dk. 68 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+4 Diabate ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.

55. dakikada Erzurumspor FK 1-0 öne geçti. Konuk ekibin etkili atağında Owusu'nun pasında ceza sahası içinde ev sahibi takım defansından Zuzek, kafa vuruşuyla topu Goutas'e gönderdi ardından bu oyuncunun kaleci İrfan Can Eğribaya'ta tekrar kafa vuruşuyla geri pasında araya giren Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

66. dakikada Gençlerbirliği aradığı golü Traore ile buldu ve skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın etkili atağında Diabate'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Traore'nin ceza sahası sağ çaprazından kavisli vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu.

76. dakikada konuk ekibin sol kanattan etkili atağında topla buluşan Giorbelidze'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı taca gönderdi.

88. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanatta topla buluşan Gouveia'nın ceza sahası çaprazından uzak köşeye çektiği etkili vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'nın müdahalesinden sonra kırmızı-silahlı takımda Traore'nin vuruşuyla top ağlarla buluştu ancak VAR incelemisiyle Traore'nin ofsayt pozisyonunda olduğu kararı verildi.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA
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