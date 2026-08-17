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Samsunspor-Göztepe: 3-3 Gollü Beraberlik

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- Samsunspor: 3 - Göztepe: 3

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)

Goller: , Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

46. dakikada Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Misafir takımın atağında ceza sahasında Borevkovic'ten seken top Armstrong'un önünde kaldı. İrlandalı futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.

79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.

90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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