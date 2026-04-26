Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 75 Dele-Bashiru), Traore, Tongya (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Cihan Çanak), Koita (Dk. 69 Niang)

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 46 Sissoho), Keita, Rivas (Dk. 46 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl (Dk. 62 Churlinov), Nonge (Dk. 90 Ahmet Sağat), Agyei (Dk. 75 Furkan Gedik)

Gol: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Linetty ( Kocaelispor ), Dk. 57 Diabate (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı içindeki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen topa kale sahası önünde Tongya, röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

80. dakikada Kocaelispor'un sol kanattan gelişen atağında, Haidara'nın son çizgiden yaptığı ortada Serdar Dursun topla buluştu. Kaleci Velho'nun da açıyı daralttığı pozisyonda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

