Futbol: Trendyol Süper Lig

- Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Rivas, Tayfur Bingöl, Nonge, Agyei

Gol: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Sarı kart: Dk. 45+2 Linetty ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

31. dakikada Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı 'Şeytana uydum' dedi

İstanbul'un bir ilçesi ayakta! Üniversiteli kızları takip edip...
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı

Gören gözlerine inanamadı! Bilim kurgu filminden fırlamış kadar büyük
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Cansız bedenler yolları kapladı