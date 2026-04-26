Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Rivas, Tayfur Bingöl, Nonge, Agyei

Gol: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Sarı kart: Dk. 45+2 Linetty ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının sağında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında, Abdurrahim Dursun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada kaleci Serhat Öztaşdelen'in hamle yaptığı topu Traore, altıpas civarından filelere gönderdi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

31. dakikada Gençlerbirliği'nden Koita ile Kocaelispor'dan Smolcic'in ceza alanında topa hamle yaptığı pozisyonun ardından ev sahibi ekip, penaltı itirazlarında bulundu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mehmet Türkmen, Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.