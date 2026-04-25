Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah (Dk.88 Ogün Bayrak), Krastev (Dk.68 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Antunes (Dk.82 Jeferson), Janderson (Dk.82 Ege Yıldırım), Juan,

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti (Dk.45 Dzhikiia), Paal (Dk.81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk.72 Boli), Storm (Dk.62 Abdülkadir Ömür), Safuri, Saric (Dk.45 Soner Dikmen), Doğukan Sinik, Van de Streek,

Goller: Dk.1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Musah, Dk 90+2 Lis (Göztepe),

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu, defans oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Göztepe atağında, Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çizgisinden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson'un şutunu kaleci Julian, kornere çeldi.

86. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Boli'nin sol kanattan çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Bünyamin Balcı'nın şutunu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.