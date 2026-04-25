Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Dk. 87 Pintor), Taşkın İlter (Dk. 87 Onguene), Legowski, Radu (Dk. 66 Talha Ülvan), Yao (Dk. 77 Manga), Umut Bozok

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado (Dk. 86 Perez), Kozlowski (Dk. 86. Melih Kabasakal), Maxim, Camara (Dk. 86 Gassama), Lungoyi, Bayo (Dk. 64 Draguş)

Goller: Dk. 62 Umut Bozok, Dk. 65 Yao, Dk. 78 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Sorescu, Dk. 36 Lungoyi ( Gaziantep Fk ), Dk. 66 Yao, Dk. 89 Manga (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep Fk'yi 3-0 yendi.

62. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ev sahibi 2. golünü buldu. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Savunmanın hatasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Bu oyuncunun gelişine uzak direğe plasesinde top filelere gitti: 3-0

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.