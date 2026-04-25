Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
- ikas Eyüpspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Calegari, Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Legowski, Radu, Yao, Umut Bozok

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Maxim, Camara, Lungoyi, Bayo

Sarı kartlar: Dk. 23 Sorescu, Dk. 36 Lungoyi ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

38. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında müsait durumda altıpasta topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Calegari son anda yatarak uzaklaştırdı.

43. dakikada sağdan Calegari'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür
