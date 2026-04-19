Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın

Sarı kartlar: Dk. 12 Hwang, Dk. 45 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor ), Dk. 22. Arous ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.